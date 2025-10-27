El clima
Alejandro Borensztein: "Esta no es una elección trascendente, no va a cambiar demasiado la conformación de las Cámaras"
En el streaming de Clarín, el columnista del diario habló a contramano de la interpretación del gobierno y le quito relevancia a los resultados.
Alejandro Borensztein hizo un análisis pragmático de las elecciones legislativas, que tuvo una marcada baja en la participación.
"Lo más importante es el clima que generan: si al Gobierno le va un poco mejor o un poco peor" señaló pero no le atribuyó mucho más importancia que esto.
Y fue a lo concreto de la composición de las Cámaras, donde el oficialismo no consiguió la cantidad de votos para no depender de nadie.