Alejandro Borensztein hizo un análisis pragmático de las elecciones legislativas, que tuvo una marcada baja en la participación.

"Lo más importante es el clima que generan: si al Gobierno le va un poco mejor o un poco peor" señaló pero no le atribuyó mucho más importancia que esto.

Y fue a lo concreto de la composición de las Cámaras, donde el oficialismo no consiguió la cantidad de votos para no depender de nadie.