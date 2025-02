Está claro que Javier Milei no podía desconocer todo lo que pasaba a sus espaldas con el tema de la estafa con meme coins.

Fue la misma Karina la que le abrió la puerta de su despacho a los creadores de $LIBRA que dejaron pegado al Presidente, cuya única escusa fue que no esta interiorizado del proyecto a pesar de que se había reunido varias veces con estos personajes.

Pero además quedó claro que Milei no quiere que lo investiguen y es por eso que hicieron todo lo posible y consiguieron que el proyecto no fuera aprobado. De todos modos, aunque gracias a los radicales y algunos peronistas no se creará la comisión investigadora, se suma una nueva opción para el mandatario. Más allá de que sea un estafador o una “víctima” ahora se le suma el calificativo de cobarde.