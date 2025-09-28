El Garrahan, los discapacitados y los jubilados tuvieron que esperar porque Marcos Galperín tenía prioridad en la lista de los destinos de los fondos del gobierno.

Javier Milei decidió que en el primer semestre de este año se le dieran 51 millones de dólares al dueño de Mercado Libre a través de exenciones impositivas.

Alejandro Bercovich lo contó en sus redes sociales y dijo que ese dato se encuentra en el balance que la empresa presentó en la SEC de Nueva York.