Ante la polémica provocada por la propuesta de la diputada santafesina Amalia Granata, quien pretende reinstalar el Servicio Militar Obligatorio, el ex teniente coronel Aldo Rico reapareció de forma pública y rechazó la iniciativa.

"Las Fuerzas Armadas no son reformatorios: los cuarteles forman soldados para la guerra. No se puede desarrollar un instrumento militar para combatir la pobreza o reemplazar a los planes", sostuvo Rico en diálogo con Sin Relato por La990.

"Acá se ven las cosas y no se ven las necesidades. Es un problema en todos los órdenes de la política de Estado en la Argentina: se hacen las cosas y no se sabe por qué", detalló el ex militar que encabezó el levantamiento carapintada contra el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín.