Las palabras del exmilitar no pueden ser tomadas en broma no sólo por la gravedad de lo que está diciendo sino porque este sujeto además de ser ex combatiente de Malvinas, lideró dos sublevaciones carapintadas en Campo de Mayo y Monte Caseros en 1987 y 1988. Afortunadamente fracasó en sus dos intentos.

Aldo Rico dijo entre otras cosas que hoy la patria es una anarquía en la que "no hay gobierno" y afirmó que las fuerzas armadas están conducidas por un "delincuente terrorista que fracasó", refiriéndose a Jorge Taiana, quien estuvo preso en la última dictadura militar por un supuesto atentado contra la triple AAA.

El ex coronel convocó a todos los veteranos de todas las jerarquías a estar preparados: "Queremos hablar con nuestros oficiales, queremos integrar a nuestros soldados veteranos que pelearon como leones en Malvinas".

Las redes se hicieron eco del discurso golpista y muchos reclaman que la Justicia actúe de oficio.