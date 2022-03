Que Máximo no colabora, que así es muy difícil, que si el oficialismo no está unido no tiene que pedirnos nada a nosotros, así se sucedieron los argumentos de los dirigentes de la oposición poniendo palos en la rueda hata el momento de la votación.

Pero el representante de Chaco dentro del Frente de Todos, Aldo Leiva, no necesitó un discurso técnico para dejar expuestos los manejos de Juntos por el Cambio, y los criticó con dureza por usar la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista como una chicana legislativa.