El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que su gestión no ha "ocultado nada". "Toda la verdad está sobre la mesa", añadió el Jefe de Estado al participar del 57 Congreso Ordinario de Delegados del sindicato de trabajadores de la Sanidad.

"Yo a los problemas no los oculto. Sé que la economía crece, que el trabajo formal aumenta", indicó.

"Hemos recuperado el trabajo, pero recuperar el salario, que entre el 2015 y el 2019 se cayó 20 puntos, demanda pedirle a los poderosos que distribuyan la riqueza, que además de ganar ellos tienen que ganar los que trabajan", remarcó el Presidente.

"Lo único con lo que no vamos a transar es en convivir con la desigualdad; vamos a poner nuestro empeño para que recuperemos la igualdad en Argentina", aseguró en un acto en el que estuvo acompañado por el secretario general de Sanidad, Héctor Daer.

Las declaraciones del presidente Alberto Fernández tienen como telón de fondo el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien el viernes desde Chaco volvió a apuntar contra miembros del oficialismo, al atribuirle soltar declaraciones en off en contra de ella, tal como publicó el portel Ambito.

"Conmigo no van tener el problema del off, yo hablo y vivo en on, siempre fui así", había dicho la vicepresidenta en un mensaje dirigido a hombres de confianza del mandatario.