A horas del fallo de la Corte Suprema, el presidente Alberto Fernández se mostró firme ante el poder de la corporación judicial, que busca enfrentarse al poder Ejecutivo.

Para Alberto se trata de una "decrepitud del derecho convertido en sentencias".

"Voy a cuidar la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas de sentencias", agregó en un acto en el que anunció un obras para mejorar la conectividad en las escuelas por 20.000 millones de pesos y la entrega de 630 mil computadoras.

"Yo que soy un hombre que ama el estado de derecho y que reivindico el estado de derecho y que respeto las sentencias judiciales, también como hace 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Pero bueno, es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso", dijo respecto del fallo de la Corte.

Como se sabe, la Suprema Corte avaló el planteo de la Ciudad para tener autonomía y no acatar el DNU 241, que impedía las clases presenciales en el AMBA, debido al rebrote de coronavirus que produce más de quinientas muertes por día.

"Hay un virus que el ojo humano no ve pero que ataca de modo impiadoso no solamente la salud, sino también la vida y la economía de nuestros pueblos. Ese es el verdadero enemigo que tenemos. Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso, dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos", puntualizó Fernández.