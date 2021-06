Alberto se emocionó en el acto por Güemes y le juró que va a trabajar por un país federal

"Estar aquí es para mi un enorme honor, porque estoy reivindicando la figura de un argentino a quien tardamos mucho en reconocerle lo que fue. Güemes fue el general de los gauchos", afirmó el presidente de la Nación al encabezar el acto de homenaje al general en el Bicentenario de la muerte del héroe nacional de Salta.

"Hacer patria es ser generoso y solidario con el prójimo", dijo Alberto Fernández y aprovechó para "Güemes, son sus soldados y al morir les hizo prometer que no cesarían en su lucha, así que hoy es un día propicio para que yo le jure al General que en medio de la pandemia voy a trabajar incansablemente para que la salud de cada argentino y argentina este preservada".

Y se envalentonó: "Y que su muerte no ha sido en vano y que voy a trabajar por reconstruir un país federal, para que el norte no sea un norte olvidado, para que no haya un país central y una Argentina periférica".

Guardia Bajo las Estrellas

En la noche del miércoles, el presidente participó allí en Salta, junto al gobernador Gustavo Sáenz, de la tradicional Guardia Bajo las Estrellas, que recuerda la vigilia de los gauchos salteños durante la agonía del general Martín Miguel de Güemes.

La ceremonia, en el marco de los actos por el bicentenario del fallecimiento del héroe nacional, comenzó pasadas las 23.30, en el monumento en honor al general Güemes, ubicado en el pie del cerro San Bernardo, en la zona este de la capital salteña.



Hasta allí llegaron el Presidente junto a Sáenz; la intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; y los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; y de Jujuy, Gerardo Morales; entre otras autoridades.



Tras la presentación de un cuadro artístico con distintos pasajes de la vida del héroe gaucho, en una puesta artística a cargo del Instituto de Música y Danza de Salta, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, se proyectó un mapping con imágenes que sirvió para relatar la trayectoria de Güemes.



Luego, cuando faltaban pocos minutos para la medianoche y bajo los acordes de la Banda Militar de Música "Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos", se entonaron las estrofas del Himno Nacional, para dar paso después a la interpretación del Himno a Güemes por los integrantes del conjunto folclórico salteño Ahyre.



Finalmente, se ejecutó un toque de silencio para recordar el paso a la inmortalidad del General, el 17 de junio de 1821, en la Quebrada de la Horqueta, ubicada a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad de Salta, hasta donde cabalgó tras ser gravemente herido por tropas realistas y donde agonizó durante diez días.