La aventura electoral de Alberto Samid no hizo más que sacarle votos al peronismo aunque, con el diario del lunes, realmente fueron muy pocos votos.

Una vez pasada la euforia y la desazón de conocer los resultados, Samid pidió explicaciones desde su cuenta porque el hombre aparentemente creía que los que los siguen en X lo elegirían para ser Diputado.

Sus propios seguidores fueron los encargados de explicarle.