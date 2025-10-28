Tiene que ser joda
Alberto Samid se quejó de que tiene más seguidores en X que los votos que obtuvo y las redes le explican
El candidato sólo cosechó poco más de 100.000 votos aunque en la red social de Elon Musk tiene 121.000 seguidores y por alguna extraña razón 'El Rey de la Carne' cree que hay relación entre una cosa y la otra.
La aventura electoral de Alberto Samid no hizo más que sacarle votos al peronismo aunque, con el diario del lunes, realmente fueron muy pocos votos.
Una vez pasada la euforia y la desazón de conocer los resultados, Samid pidió explicaciones desde su cuenta porque el hombre aparentemente creía que los que los siguen en X lo elegirían para ser Diputado.
Sus propios seguidores fueron los encargados de explicarle.