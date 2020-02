Salieri de Nik on Twitter

"Le pido a todos los compañeros que se den cuenta que nos están haciendo discutir un tema en el que no estamos en desacuerdo. No seamos tontos porque lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, dividirnos. No pensamos distinto, pensamos exactamente igual" dijo en presidente y terminó así con la dicotomía sobre los presos políticos.