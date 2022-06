En el acto por los 100 años de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YFP), Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el presidente eligió recordar a Luis Spinetta con la frase de una canción, aunque generó un momento de incomodidad para la vicepresidenta.

"Esta vena hippie a Cristina no le gusta", reconocidó el propio presidente ante la reacción de Cristina.

El mandatario manifestó: “No soy de los que le gusta volver al pasado. Siempre repito esa frase de la cantata de los puentes amarillos de Luis Alberto Spinetta”. En esta misma línea, agregó entre risas “Yo me río porque sé que esta vena hippie a Cristina no le gusta”, mientras la vicepresidente también afirmaba con gestos que no estaba de acuerdo.