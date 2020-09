Mientras continúan las protestas de la Policía Bonaerense en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández se manifestó a través de las redes sociales, en donde llamó a los argentinos que quieren acompañarlo, a que se queden en sus casas para cuidarse del coronavirus.

“Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo”, escribió el mandatario.

El mensaje tiene que ver con algunos trascendidos que indicaban que un grupo de manifestantes quería realizar una contraprotesta en apoyo al Presidente, algo que Alberto intenta evitar por posibles contagios.