En conversación con Romina Calderaro en su programa de radio 10, Alberto Fernández habló del decreto sobre la declaración de servicicos públicos al cable, internet y telefonía.

"Eso enojó a la oposición y a Clarín, lo sabés mejor que nadie", le sugirió la periodista. Y el Presidente contestó sin vuelta.



Además, lanzó una afirmación contundente: ''Al país le fue mejor con el coronavirus que con Macri''.

El consejo de Macri

“Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo”, reveló el Presidente en diálogo con radio 10.