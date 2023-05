El Presidente Alberto Fernández se refirió a las “penurias” que atravesaron su gestión.

“No les quiero contar las penurias desde que llegué al Gobierno, porque cada día me mandan una nueva”, dijo Alberto y enumeró: “Heredar a Macri, agarrar una pandemia, transitar una guerra y soportar una sequía... Más cosas no me pueden pasar”.

“Lo que creo que debemos hacer es ver cómo encaramos el futuro”, resumió.

Pese a que la Constitución lo habilita, Fernández decidió no presentarse a un segundo mandato. Por lo que el futuro lo encontrará fuera de la Casa Rosada, o como mínimo no en el sillón de Rivadavia.

Para el mandatario, su Gobierno estuvo atravesado por calamidades, heredadas e inesperadas. “Son las maldiciones que me han mandado”, dijo.