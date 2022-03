Alberto Fernández manifestó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no releva al Poder Judicial de avanzar con la investigación" iniciada el año pasado, tendiente a establecer la "verdad y las responsabilidades sobre el endeudamiento" tomada por la administración de Mauricio Macri.

"Los argentinos tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino", dijo el mandatario al hablar ante la Asamblea Legislativa, lo que despertó la mayor ovación en el recinto desde que inició su discurso pasadas las 12.

En este contexto, Fernández recordó que “el Congreso no fue consultado cuando se tomó en 2018 la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Y ratificó que la intención del Gobierno de enviar un proyecto al Poder Legislativo para aprobar el nuevo acuerdo de restructuración de la deuda externa con el organismo.

"No quedó ni un puente, ni una carretera, solo nos quedó una deuda externa impagable”, manifestó Alberto Fernández al referirse al préstamos tomado por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y agregó que "para poder pagar, hay que poder crecer primero".

En ese sentido Fernández sostuvo que "teníamos una soga al cuello y ahora, un sendero que podemos recorrer" y aseguró que "este es el mejor acuerdo que se podía lograr y gobernar es un ejercicio de responsabilidad". "El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un gran paso en esa dirección", sumó.

"No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada", afirmó el presidente y también dijo que "no habrá una reforma laboral" porque "la justicia social jamás puede ser objeto de negociación".

En relación a las tarifas, señaló que "en Argentina se acabaron los tarifazos" y explicó que "la evolución de las tarifas estará por debajo de la evolución de los salarios".

"No queremos más ajustes, nunca los defendimos", dijo y adelantó que "a partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores considerar aprobar el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional".