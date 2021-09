El presidente empezó destacando la importancia de que el pueblo se exprese, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo con la pandemia.

Agradeció a todas las fuerzas políticas el haber acordado postergar los comicios gracias a lo cual se pudo vacunar a 12 millones de personas más.

Pero además el Presidente reconoció que el mensaje de las urnas fue claro y que algo no se ha hecho bien para que la gente no los acompañe pero a pesar de reconocer los errores prometió prestarle atención a las demandas de la población que no han sido satisfechas.

Fernández aseguró que van a trabajar denodadamente para que en las elecciones de noviembre el pueblo los apoye, satisfaciendo las necesidades que no han satisfecho hasta aquí.

El mandatario agradeció a los candidatos del Frente de Todos por su compromiso y les pidió ponerse el objetivo de cumplir la palabra empeñada de satisfacer lo que no se haya hecho.

Para cerrar Alberto pidió la ayuda del pueblo para los próximos dos años y dejó un mensaje esperanzador sobre lo que se puede cambiar a futuro.