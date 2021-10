"De acá a fin de año tendremos en ejecución más de 100.000 viviendas", prometió el Presidente, quien aseguró que en 2022 aumentará nuevamente la inversión en obra pública para "construir un puente hacia la Argentina productiva y dejar atrás la especulación".

“No nos pesa licitar obra pública, lo hacemos con todas las reglas de transparencia y convencidos de que el dinero de la obra pública termine en obra pública sin cartelización y participen todos los constructores” que quieran, afirmó el mandatario.

Del mismo modo, Alberto remarcó la necesidad de generar trabajo "por sobre todas las cosas" para "salir de una economía de especulación a otra que produce", e insistió: "Le digo que sí al trabajo y no al desempleo. Pido que unamos fuerzas. Decirle sí al que invierte y no al que especula. Sí a la Argentina que nos merecemos y no a la que tanto dolores nos trajo".