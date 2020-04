"Lo que más me preocupó es que Daniel (Arroyo) me planteó que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios, y que él tuvo que enfrentar el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios. Y eligió alimentar a la gente. Esto habla de la cartelización de ciertos sectores que ni en situaciones como las que vivimos son capaces de flexibilizar las posiciones" aseguró el presidente.

“Si hubo algún acto de corrupción, el primero que va a perseguir al corrupto es el Presidente. Y no tengo ninguna vocación de apañar a un corrupto en mi gobierno".

“Esta compra que se ha hecho... se ha recibido parte de los alimentos pero no se pagó todavía. Di la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el mismo Estado nacional fija. Y que aquellas licitaciones en proceso de ejecución de pago deben ser revisadas y todos los item deben volverse respetando los precios máximos que el Estado fija”.