El presidente Alberto Fernández lamentó la reunión social celebrada en la Quinta de Olivos, en pleno aislamiento obligatorio, y que se hizo pública por una foto que se viralizó en las últimas horas y en la que él era uno de los protagonistas.

El mandatario explicó: "El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, me doy cuenta de eso y lamento que haya ocurrido". El jefe de Estado, sumó: "Debí haber tenido más cuidados que evidentemente no tuve, pero todos lo supieron porque nosotros lo contamos".