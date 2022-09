El presidente Alberto Fernández ofreció una entrevista a la prensa española y afirmó que los detenidos por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, lo habían señalado como el próximo objetivo de ataque.

“Se conocieron las conversaciones de los culpables y decían que el próximo era yo”, afirmó el Jefe de Estado en diálogo con la señal TeleCinco.

Y añadió: “Tengo que estar atento por si me pasa a mí, pero no puedo separarme de la gente".

Por otra parte, consultado sobre el estado de la Vicepresidenta, afirmó: "Está bien, entera. Fue un momento de conmoción para todos".

Además, hizo una reflexión sobre el intento de magnicidio: "En Argentina después de la dictadura no hubo crímenes políticos. La imagen es muy dura, todos los sistemas de seguridad fallan, esa persona sabía que con cualquier resultado iba a ser apresado”.

Y acerca del detenido Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló contra la vicepresidenta, expresó: "No es un marciano ni una persona fuera de nuestra sociedad, vive entre nosotros. No es un loco. Es una persona en sus plenas facultades”. Por otro lado, Fernández también hizo una autocrítica a la política sobre lo ocurrido: “Algo no estamos haciendo bien para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible".