El Presidente reconoció que uno de los problemas que enfrenta es la carencia de dólares ya sea para el sector productivo como para el ahorro pero aclaró que ese problema comenzará a zanjarse cunado haya un acuerdo con el Fondo que le de previsibilidad al país.

Además aclaró que ese acuerdo pasará por el Congreso.

Pero el mandatario puso especial énfasis en el tema de las tarifas. Pero no sólo aclaró que no volverán a dolarizarlas sino que explicó que gracias a la pandemia y la ayuda que pudo dar el gobierno ahora se tiene un "mapa" actualizado de quienes pueden pagar un poco màs y quienes no y que eso ya no se discriminará sólo por el barrio donde viven como era hasta ahora.