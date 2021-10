El presidente Alberto Fernández fue el único orador en el acto que el Frente de Todos realizó este miércoles en homenaje a Néstor Kirchner al cumplirse 11 años de su muerte.

En un estadio repleto y acompañado por miembros de su Gabinete, gobernadores, intendentes, representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos, diputados y senadores, Fernández trazó un paralelismo entre la Argentina con la que se encontró Néstor Kirchner al asumir en 2003 después de años de políticas neoliberales y el país que le tocó encontrarse al asumir la presidencia el 10 de diciembre de 2019 y luego de cuatro años de macrismo.

"Néstor siempre tuvo las convicciones bien firmes, más en una época que se parece mucho al tiempo en el que debimos asumir nosotros", señaló el mandatario y recordó que "cuando Néstor llegó a la presidencia la Argentina había sufrido la pandemia del gobierno de la Alianza que había generado una impresionante caída de nuestra economía, una época caracterizada por el cierre de muchas empresas, de mucho desempleo, y había que poner de pie ese país que estaba muy lastimado".

"Algo muy parecido sucedió cuando llegamos nosotros a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2019, se había caído otra vez el empleo, las pymes cerraban, las mismas políticas neoliberales de la alianza se repetían con los mismos resultados en el gobierno de Mauricio Macri. Las políticas neoliberales derrumbaron una vez más la economía".

"El país estaba en default cuando llegó Néstor y estaba en default cuando asumimos porque aunque no estaba declarado en Argentina, en enero de 2018 ya se sabía que no se iba a poder pagar la deuda que habían tomado con acreedores privados entonces fueron a pedirle al FMI una ayuda que terminó siendo nuestra ruina".

"La Argentina que Néstor recibió era muy parecida a la que recibimos nosotros", sentenció y disparó contra los opositores y algunos medios de comunicación que "nos piden que cerremos ya con el FMI. Si no cerramos todavía es porque no nos vamos a arrodillar y vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda".

"Quisiera que los diarios de la Argentina por una vez en lugar de pedirme un acuerdo de cualquier modo le pidan al FMI que se haga responsable de una deuda que sabían que la Argentina no podía pagar, pero me exigen un acuerdo rápido a cualquier precio. No vamos a hacer un acuerdo que postergue más a los argentinos", señaló el mandatario