El presidente informó este jueves en cadena nacional que "llegarán nuevas dosis de vacunas en los próximos días", al trazar un cuadro de situación de lucha contra el coronavirus y la pandemia a través de un mensaje a la ciudadanía.



En su mensaje, Alberto Fernández aseguró también quecuando se ve la situación epidemiológica y lo que "sucede" en la región con la pandemia de coronavirus, es "evidente" que el país tiene "desafíos" para proteger a su población.



En un mensaje por cadena nacional, el mandatario recordó que la primera vez que habló de la pandemia dijo que su prioridad era "cuidar la salud de los argentinos" y reafirmó ese compromiso.



El Jefe de Estado sostuvo que "hay escasez global de vacunas" contra el coronavirus, y reconoció que no se inocula "al ritmo deseado" porque aún no se cuenta con las dosis necesarias, al hablar esta noche en cadena sobre la evolución de la pandemia.



Advirtió que no "cederá" en su "empeño" de garantizar la protección de la población contra el coronavirus y aseguró que seguirá "cuidando a todos los argentinos para avanzar, semana a semana, en la vacunación".

