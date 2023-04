Bajo el escueto título de “Mi decisión” el Presidente Alberto Fernández oficializó que no competirá por su reelección y que a partir de hoy se pondrá a trabajar fuertemente para apoyar a los candidatos de su espacio que competirán en las PASO.

Si bien obviamente no expresó favoritismo por ninguno de los posibles candidatos le abre la puerta a algunos que esperaban este renunciamiento para competir ya que algunos como Agustín Rossi o Wado de Pedro no querían confirmar sus precandidaturas hasta que el Presidente no hiciera este anuncio.

Ahora más que nunca la militancia empieza a reclamar por la candidatura de Cristina Kirchner aquienes muchos ven como la única opción.

Lo cierto es que el Presidente explicó que su gobierno fue muy difícil y estuvo signado por la pandemia primero, la crisis después y ahora por la sequía que hicieron tambalear la economía.

El mandatario adelantó que se concentrará en solucionar los problemas del ahora y que el 10 de diciembre, día en el que se cumplirán 40 años de democracia, le pasará la banda presidencial al hombre o mujer que elija la mayoría del pueblo.