Política de género
Alberto Fernández: "Estoy asombrado con la cantidad de falsas denuncias, como la de Fabiola contra mí, quiero que se investigue"
El expresidente argentino habló con Roxana Kreimer en una entrevista de cerca de dos horas en el canal de youtube de la licenciada en filosofía.
Alberto clama a gritos su inocencia y se mantiene fiel defensor de las políticas progresistas que defendió en su mandato, por lo que las denuncias de violencia de su expareja le pegan en el centro de su integridad.
En la charla con Kreimer -tiene 748 mil seguidores en su canal de youtube- volvió a ejercer de abogado a cargo de su defensa.
Asegurando que los dichos de Fabiola Yáñez son puramente interesados y que "en 8.500 hojas de mensajes con ella no hay una mención a un acto de violencia", Alberto Fernández pidió que se llegue a fondo en la investigación para que no lo sigan acusando de algo que él considera injusto.