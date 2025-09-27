Alberto clama a gritos su inocencia y se mantiene fiel defensor de las políticas progresistas que defendió en su mandato, por lo que las denuncias de violencia de su expareja le pegan en el centro de su integridad.

En la charla con Kreimer -tiene 748 mil seguidores en su canal de youtube- volvió a ejercer de abogado a cargo de su defensa.

Asegurando que los dichos de Fabiola Yáñez son puramente interesados y que "en 8.500 hojas de mensajes con ella no hay una mención a un acto de violencia", Alberto Fernández pidió que se llegue a fondo en la investigación para que no lo sigan acusando de algo que él considera injusto.