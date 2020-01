Así lo expresó en declaraciones a la prensa formuladas al ingresar a la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede, en el tercer piso de Vía della Conciliazione 10.



"El papa Francisco significa mucho para mí; es un líder moral, el líder de la iglesia católica a la que pertenezco y, también, significa para mí un reencuentro con la Iglesia, a la cual pertenezco; se lo he dicho muchas veces", destacó Alberto Fernández.



Consultado sobre si en la agenda de temas con el Papa se encuentra la despenalización del aborto, respondió que no, y que, en cambio, tiene otras "cosas muy importantes que hablar con el Santo Padre, que son los problemas que tiene la Argentina centralmente hoy".



"Esos temas no son temas que tengo que hablar con él; los temas que nos preocupan son la pobreza la marginación. Muchos argentinos están pasando una situación de mucha crisis. Yo creo que el santo padre siempre estuvo preocupado por eso y también lo debe estar ahora", expresó.



En ese sentido, afirmó que el Plan contra el Hambre "seguramente" estará en el temario a tratar con el papa Francisco "porque ese es un tema que seguro le preocupa al santo padre, y nos preocupa a todos los argentinos".



"Pensar que en la Argentina del siglo XXI hay gente pasando hambre es un tema que nos duele a todos, así que seguramente hablaremos de eso", vaticinó.



"Recién venimos de hablar con una organización de Naciones Unidas, también hablando de ese tema, de los problemas de subalimentación, de los problemas que la Argentina tiene y que debemos resolver. Seguro que eso será tema de conversación con el santo padre", afirmó el jefe de Estado.



Tras su arribo al aeropuerto internacional de la ciudad de Roma, el mandatario llegó a la residencia cuando faltaba poco para que fueran las 14, hora de la Argentina, acompañado de la primera dama, Fabiola Yañez.



El jefe de Estado había llegado a las 15.40 de Roma (11.40 de la Argentina) al aeropuerto Fiumicino, de Roma, para dar inicio a su gira europea, que comenzará mañana en El Vaticano con un encuentro con Francisco y seguirá con reuniones con los mandatarios de Italia, Alemania, España y Francia.



El presidente fue recibido por los jefes de misión de las embajadas argentinas ante Santa Sede, María Julia Rodríguez; ante el gobierno italiano, Tomás Ferrari; y ante organismos de Naciones Unidas con sede en Roma, Carlos Cherniak; además de por un oficial argentino de protocolo del Vaticano, Guilermo Karcher, la cónsul general en Roma Lucía Dougherty, y un representante del gobierno italiano.