C5N on Twitter

"En el día de ayer en 19 provincias no hubo ningún caso de Coronavirus y en 10 provincias hace una semana que no hay ningún caso confirmado de Coronavirus. Eso demuestra que lo que hemos hecho ha servido de mucho" expresó el Presidente conforme con los resultados y manifestó: "Acá no ha pasado como en otros lugares del mundo donde debió optarse entre atender a uno o atender al otro. Acá todo el que requirió atención sanitaria pudo ser atendido; Y esto es un logro también de la cuarentena."

"No vamos a escatimar esfuerzos del Estado para dar ayuda. Vamos a dar un segundo Ingreso Familiar de Emergencia", sostuvo contundente el Presidente y agregó: "No voy a dejar que el hambre ocurra en la pandemia".

La extensión es un hecho, Alberto manifestó: "Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio inclusive el aislamiento y vamos a seguir trabajando juntos".

"Quiero pedirle a los habitantes del Gran Buenos Aires y la Ciudad de buenos Aires algo", dijo Alberto y advirtió: "el virus está circulando por las calles: les pido que se mantengan en sus casas".

Respecto de los permisos de circulación el mandatario explicó: "Los permisos van a caducar. Deberán reinscribirse nuevamente. Solo podrán ingresar los trabajadores esenciales y eso significa volver un poco atrás".

"Estamos haciendo las cosas bien. Les pido que no aflojen", manifestó el Presidente quien agradeció el esfuerzo de los argentinos enfáticamente.