El presidente Alberto Fernández, en sus primeras declaraciones luego de confirmar que no buscará la reelección, no sólo se refirió a su postura de no presentarse en las PASO y los posibles candidatos del Frente de Todos, sino que además apuntó contra la oposición al señalar que su "preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar Argentina".

En ese sentido, además, lanzó una fuerte advertencia sobre la figura Javier Milei, diputado nacional y precandidato de La Libertad Avanza.

Alberto Fernández se preguntó "cuál es la casta" y afirmó que a ese sector lo constituyen "los que cobran US$ 25.000 para dar una conferencia", en referencia, sin nombrarlo, a Javier Milei.

"La casta no son los que van a a laburar todos los días, o yo que cobro un sueldo de presidente", dijo el mandatario en Radio Nacional Rock, y advirtió: "Los que protestan contra la casta son los que más denigran la democracia. Quieren llegar al poder por la vía democrática para después negar la democracia".