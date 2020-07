"Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy", avisó el Presidente en el esperado anuncio respecto de cómo se sigue.

En ese sentido, el mandatario convocó a "cuidar nuestras vidas y la de los otros", a "no contagiarnos y no contagiar", y a que "lo hagamos por decisión propia", porque "no estamos hablando de cuán libres somos".

Como es habitual, la conferencia de prensa se produjo en la quinta de Olivos, y estuvo acompañado de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.

"El problema ha comenzado a irradiarse a otras provincias", dijo Fernández al inicio del anuncio, y remarcó que "el foco es el AMBA".

"Vemos que hay focos en otras provincias, como Jujuy, Rio Negro y Chaco. Se suman otras provincias y hay que llamar la atención", agregó.

"No estamos ante una gripe más. Tenemos una enfermedad que no conocemos cómo prevenirla y no sabemos cómo curarla y la única solución que encontramos en cuidarnos nosotros", dijo el Presidente, y anunció: "Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy".

"El virus está circulando más", agregó Fernández. "Se que este tiempo que ha pasado es complejo, pero hasta ahora nadie me trae otra solución".