"Si no entendemos que no nos hacemos ricos descubriendo litio... si no desarrollamos la inteligencia, nos vamos a atrasar mucho en el mundo", dijo Alberto.

En una gran reflexión de doce minutos, el Presidente demostró la importancia de la educación y a la vez puso en el tapete los nuevos desafíos que implica vivir después de la pandemia del coronavirus.

Alberto recordó que él mismo sufre los problemas de dar clases en Pandemia. Como docente la Abogacía en la UBA, dijo que el hecho de no poder ver a los estudiantes le impide advertir si alguien necesita un "refuerzo" en la explicación.

"Volver a clase esta vez no tiene las características de un día de marzo cualquiera, es volver a clase llenos de cuidados, preservando la distancia y la cercanía de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos ayudar en su vacunación lo antes posible", afirmó el Presidente, acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el cierre del Consejo Federal de Educación.

En su mensaje, el primer mandatario consideró: "Nada es más importante para nosotros que la salud y la educación de los argentinos, porque sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro"