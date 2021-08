El escenario fue la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación, que funcionará en González Catán, en un edificio construido por el municipio de La Matanza.

"Me pasé el fin de semana leyendo la hipocresía de los que me criticaban. Por un desliz, un descuido se organizó una comida que no debía organizarse. No anduve con vueltas y en menos de 24 horas dije que lamentaba lo que había sucedido, que no tendría que haber pasado. Y me disculpé ante el pueblo. Algunos dijeron que le eché la culpa a mi compañera, pero no, me hago cargo. Fui yo, y doy la cara", dijo sobre la foto que se conoció del festejo en cuarentena.

"Si alguno piensa que me va a hacer caer por un error que cometí, sepan que me hacen más fuerte" continuó, poniéndole el pecho a a situación y mostrándose fuerte ante las versiones destituyentes de los últimos días.