Reynaldo Sietecase entrevistó al presidente Alberto Fernández quien respondió un cuestionario variado pero que hizo centro en los efectos que tiene la pandemia.

Y uno de los efectos más importantes es el económico, por eso, al ser consultado sobre la posibilidad de volver a un nuevo IFE, respondió que no está por el momento en consideración porque "la economía está funcionando", pero que "no pierde de vista que la situación es muy grave para mucha gente" por lo que no se sabe si no va a ser necesario disponer un ingreso de emergencia para los sectores más vulnerados, como fue el IFE.

