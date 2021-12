No se sabe si a Alberto le quedó todavía el gustito de las elecciones pasadas, o consideró que era un buen momento de iniciar la campaña para las presidenciales del 2023, porque no solo hizo referencia a esos comicios sino que en un tono inusualmente de barricada, sostuvo que "entramos en un nuevo tiempo, veremos el 2023, va a ser nuestro, vamos a ganar, pero para hacerlo aprendamos lo vivido, escuchemos a nuestros vecinos, a todas las voces. Traigamos a los que no estuvieron con nosotros. Digámosles que hay dos modelos de país: un país que trabaja para que ganen los especuladores y un país que trabaja para que gane la pequeña y mediana empresa que invierte y da empleo en la Argentina”.

Luego volviendo al presente el mandatario, que participó de la asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense en el Museo Histórico 17 de Octubre, en la Quinta de San Vicente, donde se encuentran los restos del general Juan Domingo Perón, sostuvo que "a Cristina la dejaron sin presupuesto en 2010 y a mí me dejaron sin Presupuesto en 2022. Pero miren: Cristina en 2010 siguió gobernando y yo en 2022 voy a seguir gobernando. Vamos a seguir gobernando porque sabemos qué intereses representamos: los de los que menos tienen, los de los más postergados y los más desposeídos. No me importa qué Presupuesto me dejaron de aprobar, sé que eso lo voy a hacer con o sin Presupuesto, lo tengo claro”.