Alberto explicó lo difícil que es conducir el país en estas circunstancias y lo comparó con una exclusa que abre los oleoductos que cuando uno abre un poco la llave no sabe cuánto petróleo está saliendo.

También habló del tema de la Justicia y los fallos que concedieron prisiones domiciliarias aunque aclaró una vez más y por si fuera necesario que la política no tuvo nada que ver con eso.

Dijo que él no conmutó penas ni indultó gente y que no lo haría porque es una rémora de la monarquía y que es una facultad que un presidente no debería tener.

También habló de su relación con Cristina y hasta del pedido a Alejandro Vanoli de que diera un paso al costado porque no estaba conforme con el funcionamiento del Anses.