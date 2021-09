Duró menos que un suspiro, pero la ambición de Javier Milei de sumar famosos a su espacio se vio truncada con el arrepentimiento de Alex Caniggia.

"Al parecer todo el mundo se creyó que Alex iba a entrar en política, eh. Vamos a preguntarle", contó en sus historias de Instagram su abogado, Alejandro Cipolla, para dar paso al mediático que explicó que se trató el discurso que dio semanas atrás: "No entro a la política gente. Milei me parece un panqueque y ahora se va para el PRO. Un impresentable. No apuesto a nada con Milei y para mí es un panqueque. Un imbécil, extremo".