La jornada del viernes en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se tornó tensa cuando decenas de familias, prestadores y trabajadores del sector reclamaron por los recortes y la falta de respuestas del Gobierno.

En el interior de la sede ubicada en el barrio porteño de Belgrano, las familias exigieron la aplicación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada pero aún sin reglamentar por el gobierno de Javier Milei.

En ese marco, este lunes una mujer estuvo como invitada en LN+ y contó el drama que están atravesando. "Hace un año que no se mueve el arancel, que está congelado totalmente", indicó María, quien tiene dos hijos con discapacidad.

Ante la consulta de Esteban Trebucq sobre si algo así había ocurrido antes, María respondió: "Extrema, sí. La primera. En otros gobiernos hemos tenido que salir por estas cuestiones, pero se ha oído. Hoy nos encontramos que nos digan que no nos recibió el petitorio porque no actúa bajo presión".