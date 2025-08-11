Coqueteó con el gobierno libertario todo lo que pudo pero se dio cuenta que se estaba quedando cada vez más sola y decidió dar un nueva salto hacia un espacio que la cobijara uniéndose a la alianza que están pergeñando Emilió Monzó y Nicolás Massot, aglutinando a lo que queda de Juntos por el Cambio como Horacio Rodríguez Larreta o los radicales de Martín Lousteau.

Así Margarita Stolbizer quedó nuevamente del lado de la oposición a un gobierno, en este caso el de La Libertad Avanza, al que le dio un cheque en blanco al votarle la Ley Bases.

Consultada en FutuRöck sobre esa decisión, Stolbizer mostró su arrepentimiento fingiendo una sorpresa por el devenir del oficialismo que era fácil predecir.