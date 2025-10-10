Está claro que Diego Santilli no puede decir otra cosa, pero si realmente no fuera importante no tener la imagen del narco José Luis Espert ni siquiera se hubieran presentado en la Justicia para pedir la reimpresión de las boletas.

Ahora Diego Santilli que, al menos hasta el momento, tampoco consiguió ser cabeza de lista sino que el primer lugar lo ocupará Karina Vásquez, más conocida como Karen Reichardt, quiere bajarle el precio al tema y aseguró que no se votan personas sino ideas.

"No vas a votar a Santilli" aseguró el candidato cuya imagen finalmente no estará en la columna de La Libertad Avanza.