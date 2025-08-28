El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue al Congreso a dar su informe aunque no contestó la mayoría de las preguntas que le hicieron y se limitó a cabecear los centros que le tiraban los libertarios.

Pero esta mañana, conversando con Eduardo Feinmann, Francos volvió a decir que “Milei es una persona absolutamente honesta” descartando que el Presidente estuviera al tanto de las graves acusaciones que pesan sobre su hermana por el coro de coimas de los medicamentos para los discapacitados.

Pero cuando el periodista le preguntó por el entorno de Milei, la respuesta fue más evasiva pero dejó en claro que el Presidente no debió haber confiado en Diego Spagnuolo, de quien reconoció que era cercano y que iba a Olivos a escuchar ópera. Se le olvidó decir que el ex titular de Andis también llegó a ser el representante legal de Milei, lo que deja a las claras el grado de cercanía.