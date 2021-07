"Pará, pará, pará Elisa...", la hubiera interrumpido Fantino: "¿Vos me estás diciendo que Putin compró You Tube?". Pero no, en TN nadie le repregunta a Elisa Carrió cuando abona en teorías incomprobables; menos Maru Duffard en su programa.

Esta vez, la operadora política del macrismo dijo que el país vive "una situación crítica" y que Rusia "penetra polítcamente" en América latina y en las redes sociales con "películas".

¿Para qué? "Lo que quiere es hacer inversión", concluyó Elisa. Acá está un poco más desarrollada su teoría que no fundamenta nada, no explica, solo demoniza.