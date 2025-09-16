Tal vez la presentación del Presupuesto era el momento ideal para dar una opinión sobre las proyecciones y promesas del Presidente, Eduardo Feinmann prefirió destacar su "tono de voz" similar al día de la derrota electoral en las elecciones bonaerenses.

Además destacó que el hombre no terminó su discurso diciendo "viva la libertad, carajo" como si eso fuera algo relevante.

Pero además, para no verse en la obligación de hacer lo que hace siempre, opinar, el periodista eligió decir qué le había parecido la cadena nacional a la oposición y a los libertarios, pero no se jugó ni un poco en decir qué le había parecido a él.