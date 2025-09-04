Más polis que militantes
Agustín Romo quiso justificar la falta de gente en el acto con el cliché de "la cantidad de soldados..." y las redes se burlan
El acto de cierre libertario en Moreno fue un completo desastre y juntaron apenas un cuarto de la gente que esperaban por lo que el diputado Agustín Romo intentó justificarlo con una frase que de tan repetida ya perdió todo sentido.
El acto de cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza no salió acorde al plan ya que no juntaron ni un cuarto de la gente que esperaban.
Pero el diputado provincial Agustín Romo tenía que justificar el fracaso de algún modo y decidió utilizar una ridícula frase de los libertario, una vez más. En realidad la frase es del libro de los Macabeos, en la Biblia y dice textualmente: “En una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da”, pero los libertarios se la apropiaron.
Pero esta vez, lejos de tener el efecto deseado, generó que las redes se le burlaran en la cara.