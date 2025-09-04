El acto de cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza no salió acorde al plan ya que no juntaron ni un cuarto de la gente que esperaban.

Pero el diputado provincial Agustín Romo tenía que justificar el fracaso de algún modo y decidió utilizar una ridícula frase de los libertario, una vez más. En realidad la frase es del libro de los Macabeos, en la Biblia y dice textualmente: “En una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da”, pero los libertarios se la apropiaron.

Pero esta vez, lejos de tener el efecto deseado, generó que las redes se le burlaran en la cara.