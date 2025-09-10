La interna de La Libertad Avanza es feroz y sigue su sangría. Tras la durísima derrota en las elecciones bonaerense del domingo, en TN informaron que Karina Milei borró del mapa a Agustín Romo, jefe del bloque de los Diputados de LLA en Provincia de Buenos Aires.

Romo es -¿era?- un ferviente militante de la crueldad libertaria. Incluso la semana pasada intentó justificar la poca concurrencia al acto de cierre de campaña de Javier Milei en Moreno.

Su posteo luego de la "paliza"