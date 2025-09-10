Interna feroz en LLA
Agustín Romo, el diputado libertario que Karina Milei borró y se desquitó en redes
Romo es -¿era?- del ala dura libertaria. En TN informaron que Karina Milei "lo borró" del mapa. Y eso que es el jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.
La interna de La Libertad Avanza es feroz y sigue su sangría. Tras la durísima derrota en las elecciones bonaerense del domingo, en TN informaron que Karina Milei borró del mapa a Agustín Romo, jefe del bloque de los Diputados de LLA en Provincia de Buenos Aires.
Romo es -¿era?- un ferviente militante de la crueldad libertaria. Incluso la semana pasada intentó justificar la poca concurrencia al acto de cierre de campaña de Javier Milei en Moreno.