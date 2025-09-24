Ejercicios militares
Agustín Rombolá: "Si el ejército estadounidense se va a Ushuaia, tenemos que trasladar la Capital Federal a Río Grande"
El titular de la Juventud Radical estuvo en Duro de Domar y criticó con dureza el acuerdo de Javier Milei con Donald Trump.
Las condiciones del acuerdo entre el Tesoro estadounidense y el gobierno de Javier Milei todavía no están claras, pero ya asoman algunos de los pedidos.
Agustín Rombolá destacó el irrupción del ejercito norteamericano en la Patagonia para realizar ejercicios conjuntos, pero que tienen como foco, la Antártida.