El titular de la Juventud Radical también mostró sus diferencias con la decisión del gobierno de buscar un acuerdo con el Tesoro estadounidense para evitar caer en una corrida contra el dólar que haga desbarrancar el plan económico.

Lo que planteó Rombolá es que no hay nada que festejar, porque aun resta conocer cuáles son los puntos que exigirá EE.UU. como garantía para entregar el dinero.