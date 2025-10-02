Agustín Rodríguez, el abogado libertario que acompaña a Alejandro Fantino, le soltó la mano a José Luis Espert en Neura.

Después de aclarar que apoya al gobierno y que este es un tema exclusivamente con el candidato de La Libertad Avanza en la Provincia, se preguntó quién se cree que es.

Rodríguez dice haber entendido que no haya querido autoincriminarse en su entrevista con Pablo Rossi, pero que eso pone a sus preocupaciones por encima del partido.