El doble femicida y creador de la web "varones unidos" convocó a Agustín Laje y Nicolás Márquez a un evento en 2018 y después fueron a comer por lo que hay varias imágenes de ellos juntos.

Apenas esta información se hizo pública, tanto Agustín Laje como Márquez salieron rápido a las redes a aclarar que "no tienen ningún tipo de relación" con esta persona. Por lo menos raro.

Más allá de que tengan o no una relación cercana con el presunto asesino queda claro donde terminan estas ideas de antifeminismo y misoginia que pregonan estos personajes pero de todos modos las redes les aclararon un par de cosas.