Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se escandalizaron por el nivel de la Televisión Pública, que tiene un bajísimo nivel de encendido.

Pero Pallares fue más allá y desnudó cómo es el funcionamiento por el cual se otorgan los programas.

"Pagan para estar en la Televisión Pública, algún día nos van a explicar por qué están loteando los programas" disparó con conocimiento de causa.