Con la nuestra
Adrián Pallares explotó contra la gestión libertaria de la TV Pública: "Lotean los espacios del canal, pagan para estar"
En Intrusos, Pallares y Lussich repasaron la grilla del canal oficial y se escandalizaron por la falta de programas de calidad.
Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se escandalizaron por el nivel de la Televisión Pública, que tiene un bajísimo nivel de encendido.
Pero Pallares fue más allá y desnudó cómo es el funcionamiento por el cual se otorgan los programas.
"Pagan para estar en la Televisión Pública, algún día nos van a explicar por qué están loteando los programas" disparó con conocimiento de causa.