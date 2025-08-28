Aunque parezca mentira el vocero oficial necesitó siete días para dar una escueta respuesta a las denuncias por corrupción que involucran a lo más alto del Poder Ejecutivo. encima tuvo que leer cada palabra, lo que indica que ni siquiera fue el autor de las mismas.

Pero además de haberse tomado todo ese tiempo, el hombre fue incapaz de decir que los audios eran truchos o estaban armados, y se preocupó más por despegar a Martín y Lule Menem que a explicar qué era lo que había pasado, y extrañamente no dijo nada de la principal apuntada en la red de corrupción: Karina Milei y su ya famoso 3%.

El simple hecho de haber desplazado a Spagnuolo en lugar de apartarlo es una confirmación en sí misma de que los audios son reales. Pero Adorni también confirmó que se realizó una auditoría en la Agencia Nacional de la Discapacidad, pero no dijo nada sobre los resultados de dicha auditoría que terminaron de confirmar la veracidad de los dichos de Spagnuolo.